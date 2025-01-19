В Естонії вважають, що Європа повинна розглянути можливість заборони TikTok

Маргус Тсахкна заявив, що TikTok збирає багато даних про користувачів, але незрозуміло, хто може отримати до них доступ

Маргус Тсахкна (Фото: Olivier Hoslet / EPA)

Європа за прикладом Сполучених Штатів повинна розглянути можливість заборони соціальної мережі TikTok. Таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає мовник ERR.

За його словами, останніми роками в Європі також спостерігали, як TikTok поширює дезінформацію, фейкові новини та впливає на результати виборів.

"Найяскравіший приклад цього надійшов нещодавно з Румунії, де результати першого туру президентських виборів були анульовані внаслідок втручання Росії у вибори через широку онлайн-кампанію", – сказав Тсахкна.

Міністр зазначив, що застосунки на зразок TikTok не передають збалансовані дані, але дозволяють ефективно поширювати упереджену інформацію.

"TikTok – це не ЗМІ, а зброя впливу", – додав він.

Міністр зазначив, що TikTok збирає багато даних про користувача, але незрозуміло, хто може отримати до них доступ.

"Оскільки TikTok належить китайській компанії, існує законне побоювання, що дані можуть потрапити до китайської влади. В останньому звіті Служби зовнішньої розвідки також зазначено, що TikTok збирає велику кількість інформації, яка може бути корисною для збору розвідданих, шантажу, а також для кібератак", – наголосив глава МЗС.

Тому, на його думку, беручи до уваги ризики для безпеки, слід розглянути питання про заборону TikTok в Європі.

"Водночас в демократичних країнах повинні продовжуватися дискусії про те, як успішно протистояти натиску ворожих соціальних ботів на основі штучного інтелекту, чітка мета якого – втручання в демократичні процеси", – резюмував він.