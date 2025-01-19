В Эстонии считают, что Европа должна рассмотреть возможность запрета TikTok

Маргус Цахкна заявил, что TikTok собирает много данных о пользователях, но непонятно, кто может получить к ним доступ

Маргус Цахкна (Фото: Olivier Hoslet / EPA)

Европа по примеру Соединенных Штатов должна рассмотреть возможность запрета социальной сети TikTok. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает вещатель ERR.

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По его словам, в последние годы в Европе также наблюдали, как TikTok распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.

"Самый яркий пример этого пришел недавно из Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы из-за вмешательства России в выборы посредством широкой онлайн-кампании", — сказал Цахкна.

Министр отметил, что приложения наподобие TikTok не передают сбалансированные данные, но позволяют эффективно распространять предвзятую информацию.

"TikTok – это не СМИ, а оружие влияния", – добавил он.

Министр отметил, что TikTok собирает много данных о пользователе, но непонятно, кто может получить к ним доступ.

"Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, существует законное опасение, что данные могут попасть к китайским властям. В последнем отчете Службы внешней разведки также указано, что TikTok собирает большое количество информации, которая может быть полезна для сбора разведданных, шантажа, а также для кибератак", – подчеркнул глава МИД.

Поэтому, по его мнению, принимая во внимание риски безопасности, следует рассмотреть вопрос о запрете TikTok в Европе.

"В то же время в демократических странах должны продолжаться дискуссии о том, как успешно противостоять давлению вражеских социальных ботов на основе искусственного интеллекта, четкая цель которого – вмешательство в демократические процессы", – резюмировал он.

14 января 2025 года Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждало, что китайские власти рассматривают вариант, по которому близкий к Трампу миллиардер Маск может приобрести американский бизнес TikTok.

17 января Верховный суд США поддержал закон, требующий от ByteDance, китайской материнской компании TikTok, либо продать приложение, либо столкнуться с запретом в США.

Позже Трамп заявил, что "скорее всего" предоставит китайской соцсети TikTok 90-дневную отсрочку от потенциального запрета после вступления в должность 20 января.

19 января стало известно, что социальная сеть TikTok приостановила работу в США.