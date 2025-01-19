В Эстонии считают, что Европа должна рассмотреть возможность запрета TikTok
Европа по примеру Соединенных Штатов должна рассмотреть возможность запрета социальной сети TikTok. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает вещатель ERR.
По его словам, в последние годы в Европе также наблюдали, как TikTok распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.
"Самый яркий пример этого пришел недавно из Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы из-за вмешательства России в выборы посредством широкой онлайн-кампании", — сказал Цахкна.
Министр отметил, что приложения наподобие TikTok не передают сбалансированные данные, но позволяют эффективно распространять предвзятую информацию.
"TikTok – это не СМИ, а оружие влияния", – добавил он.
Министр отметил, что TikTok собирает много данных о пользователе, но непонятно, кто может получить к ним доступ.
"Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, существует законное опасение, что данные могут попасть к китайским властям. В последнем отчете Службы внешней разведки также указано, что TikTok собирает большое количество информации, которая может быть полезна для сбора разведданных, шантажа, а также для кибератак", – подчеркнул глава МИД.
Поэтому, по его мнению, принимая во внимание риски безопасности, следует рассмотреть вопрос о запрете TikTok в Европе.
"В то же время в демократических странах должны продолжаться дискуссии о том, как успешно противостоять давлению вражеских социальных ботов на основе искусственного интеллекта, четкая цель которого – вмешательство в демократические процессы", – резюмировал он.
- 14 января 2025 года Bloomberg со ссылкой на собственные источники утверждало, что китайские власти рассматривают вариант, по которому близкий к Трампу миллиардер Маск может приобрести американский бизнес TikTok.
- 17 января Верховный суд США поддержал закон, требующий от ByteDance, китайской материнской компании TikTok, либо продать приложение, либо столкнуться с запретом в США.
- Позже Трамп заявил, что "скорее всего" предоставит китайской соцсети TikTok 90-дневную отсрочку от потенциального запрета после вступления в должность 20 января.
- 19 января стало известно, что социальная сеть TikTok приостановила работу в США.