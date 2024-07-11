У Франції горить Руанський собор – пам'ятка національної спадщини країни: відео

Причина пожежі поки що встановлюється

Руанський собор (Фото: BFM TV)

Вдень 11 липня у Франції загорівся шпиль Руанського собору – пам'ятка національної спадщини країни. Про це повідомляє BFM TV, публікуючи відео.

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За даними французьких журналістів, вогонь спалахнув у тій частині будівлі, де велися будівельні роботи. Причина пожежі поки що встановлюється.

Руанський собор — це готичний католицький собор, розташований у місті Руан. Він є кафедральним собором архієпископа Руана і Нормандії та належить до пам'яток національної спадщини Франції. З 1876 по 1880 рік собор був найвищою будівлею у світі, доки його не перевершив Кельнський собор.

15 квітня 2019 року пожежа спалахнула у соборі Паризької Богоматері. За дві години полум'я, яке спалахнуло на риштуваннях реставраторів, знищило готичний шпиль, вітражі та обвалило дах.

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