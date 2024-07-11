Во Франции горит Руанский собор – памятник национального наследия страны: видео

Руанский собор (Фото: BFM TV)

Днем 11 июля во Франции загорелся шпиль Руанского собора – памятник национального наследия страны. Об этом сообщает BFM TV, публикуя видео.

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По данным французских журналистов, огонь разгорелся в той части здания, где велись строительные работы. Причина пожара пока устанавливается.

Руанский собор – это готический католический собор, расположенный в городе Руан. Он является кафедральным собором архиепископа Руана и Нормандии и принадлежит к достопримечательностям национального наследия Франции. С 1876 по 1880 год собор был самым высоким зданием в мире, пока его не превзошел Кельнский собор.

15 апреля 2019 года пожар вспыхнул в соборе Парижской Богоматери. Через два часа пламя, вспыхнувшее на лесах реставраторов, уничтожило готический шпиль, витражи и обрушило крышу.

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