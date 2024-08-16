У Хорватії на тлі війни в Україні відновлять призов до армії

Це рішення знаменує повернення до призову, який був призупинений у 2008 році

Іван Анушич (Фото: Olivier Matthys/EPA)

З 1 січня 2025 року в Хорватії відновлять обов’язкову військову службу. Про це повідомив міністр оборони країни Іван Анушич, цитує RTL.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Служба триватиме два місяці, почнеться з 1 січня 2025 року, і ми просто продовжимо робити все те, про що ми говорили з громадськістю. Ми підвищили зарплати солдатів, сержантів і офіцерів, їх матеріальні права не тільки через особистий дохід, але і через добові й все, на що вони мають право", – заявив Анушич.

Міністр зазначив, що модернізація та оснащення Збройних сил Хорватії відбувається згідно з планом і відповідно до домовленостей із союзниками й керівництвом НАТО. Він додав, що в цій сфері не буде ніякої економії коштів.

У матеріалі Associated Press йдеться, що призов до армії відновлюють на тлі посилення напруженості в Європі після російської агресії проти України, а також перегонів озброєнь і нарощування військової сили на Балканах, які пережили кровопролитну війну в 1990-х роках.

Це рішення знаменує повернення до призову, який був призупинений у 2008 році, коли Хорватія перейшла на добровольчу систему комплектування армії.

Інші країни Європи розглядають подібні заходи або відновили обов’язкову військову службу у відповідь на загострення регіональної напруженості, зазначили журналісти.

13 червня Пісторіус повідомив, що у країні хочуть внести зміни до законодавства, які дозволять надсилати листи чоловікам, яким виповнюється 18 років, із запитанням щодо їх бажання та здатності служити в армії.

Того самого дня Сейм Литви ухвалив закон, згідно з яким юнаки повинні будуть проходити військову службу відразу після закінчення школи.

Читайте також: У Німеччині втретє за тиждень запідозрили диверсію з водою для Бундесверу