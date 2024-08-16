У Хорватії на тлі війни в Україні відновлять призов до армії
З 1 січня 2025 року в Хорватії відновлять обов’язкову військову службу. Про це повідомив міністр оборони країни Іван Анушич, цитує RTL.
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"Служба триватиме два місяці, почнеться з 1 січня 2025 року, і ми просто продовжимо робити все те, про що ми говорили з громадськістю. Ми підвищили зарплати солдатів, сержантів і офіцерів, їх матеріальні права не тільки через особистий дохід, але і через добові й все, на що вони мають право", – заявив Анушич.
Міністр зазначив, що модернізація та оснащення Збройних сил Хорватії відбувається згідно з планом і відповідно до домовленостей із союзниками й керівництвом НАТО. Він додав, що в цій сфері не буде ніякої економії коштів.
У матеріалі Associated Press йдеться, що призов до армії відновлюють на тлі посилення напруженості в Європі після російської агресії проти України, а також перегонів озброєнь і нарощування військової сили на Балканах, які пережили кровопролитну війну в 1990-х роках.
Це рішення знаменує повернення до призову, який був призупинений у 2008 році, коли Хорватія перейшла на добровольчу систему комплектування армії.
Інші країни Європи розглядають подібні заходи або відновили обов’язкову військову службу у відповідь на загострення регіональної напруженості, зазначили журналісти.
- 13 червня Пісторіус повідомив, що у країні хочуть внести зміни до законодавства, які дозволять надсилати листи чоловікам, яким виповнюється 18 років, із запитанням щодо їх бажання та здатності служити в армії.
- Того самого дня Сейм Литви ухвалив закон, згідно з яким юнаки повинні будуть проходити військову службу відразу після закінчення школи.
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