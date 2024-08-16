У Німеччині втретє за тиждень запідозрили диверсію з водою для Бундесверу
У Німеччині втретє за декілька днів виникли підозри щодо можливого забруднення води, яка постачається на базу Бундесверу. Про це повідомило агентство DPA з посиланням на місцеву владу, передає Deutsche Welle.
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Підозри щодо зараження води виникли після виявлення зрізаної огорожі біля одного з міських резервуарів для питної води в місті Мехерніх на заході країни. Військова база Бундесверу, розташована в цьому місті, отримує воду саме з цього резервуара.
За даними місцевої влади, дослідження показали, що вода не була біологічно чи хімічно забруднена. Перевірка на бактеріальне зараження проводиться додатково – для цього потрібно провести бакпосів, результати якого можуть бути отримані лише через декілька днів.
Тому місцевим мешканцям порадили використовувати водопровідну воду лише для миття і прання, а також кип'ятити її, перш ніж вживати.
- Це вже третій випадок ймовірного забруднення води за останній тиждень.14 серпня Spiegel писало, що у казармах німецької армії в Кельн-Вані нібито була вчинена диверсія, пов’язана із забрудненням питної води.
- Того самого дня газета Süddeutsche Zeitung повідомила про ще одне звернення про ймовірний акт саботажу, пов’язаний із забрудненням води на військовій базі НАТО в Гайленкірхені.
- Депутати Бундестагу вважають Росію причетною до диверсій у казармах.
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