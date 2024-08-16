У Німеччині втретє за тиждень запідозрили диверсію з водою для Бундесверу

Підозри щодо забруднення води виникли після виявлення зрізаної огорожі біля одного з резервуарів у місті Мехерніх

Поліція Німеччини (Ілюстративне фото: Benjamin Westhoff / EPA)

У Німеччині втретє за декілька днів виникли підозри щодо можливого забруднення води, яка постачається на базу Бундесверу. Про це повідомило агентство DPA з посиланням на місцеву владу, передає Deutsche Welle.

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Підозри щодо зараження води виникли після виявлення зрізаної огорожі біля одного з міських резервуарів для питної води в місті Мехерніх на заході країни. Військова база Бундесверу, розташована в цьому місті, отримує воду саме з цього резервуара.

За даними місцевої влади, дослідження показали, що вода не була біологічно чи хімічно забруднена. Перевірка на бактеріальне зараження проводиться додатково – для цього потрібно провести бакпосів, результати якого можуть бути отримані лише через декілька днів.

Тому місцевим мешканцям порадили використовувати водопровідну воду лише для миття і прання, а також кип'ятити її, перш ніж вживати.

Це вже третій випадок ймовірного забруднення води за останній тиждень.14 серпня Spiegel писало, що у казармах німецької армії в Кельн-Вані нібито була вчинена диверсія, пов’язана із забрудненням питної води.

Того самого дня газета Süddeutsche Zeitung повідомила про ще одне звернення про ймовірний акт саботажу, пов’язаний із забрудненням води на військовій базі НАТО в Гайленкірхені.

Депутати Бундестагу вважають Росію причетною до диверсій у казармах.

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