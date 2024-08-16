В Германии третий раз за неделю заподозрили диверсию с водой для Бундесвера

Подозрения о загрязнении воды возникли после обнаружения срезанного ограждения возле одного из резервуаров в городе Мехерних

Полиция Германии (Иллюстративное фото: Benjamin Westhoff / EPA)

В Германии третий раз за несколько дней возникли подозрения о возможном загрязнении воды, поставляемой на базу Бундесвера. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местные власти, передает Deutsche Welle.

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Подозрения по поводу заражения воды возникли после обнаружения срезанного ограждения возле одного из городских резервуаров для питьевой воды в городе Мехерних на западе страны. Военная база Бундесвера, расположенная в этом городе, получает воду из этого резервуара.

По данным местных властей, исследования показали, что вода не была биологически или химически загрязнена. Проверка на бактериальное заражение производится дополнительно – для этого нужно провести бакпосев, результаты которого могут быть получены только через несколько дней.

Поэтому местным жителям посоветовали использовать водопроводную воду только для мытья и стирки, а также кипятить ее, прежде чем употреблять.

Это уже третий случай вероятного загрязнения воды за последнюю неделю. 14 августа Spiegel писало, что в казармах немецкой армии в Кельн-Ване якобы была совершена диверсия, связанная с загрязнением питьевой воды.

В тот же день газета Süddeutsche Zeitung сообщила об еще одном обращении о предполагаемом акте саботажа, связанном с загрязнением воды на военной базе НАТО в Гайленкирхене.

Депутаты Бундестага считают Россию причастной к диверсиям в казармах.

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