В Хорватии на фоне войны в Украине возобновят призыв в армию

Это решение знаменует возврат к призыву, который был приостановлен в 2008 году

Иван Анушич (Фото: Olivier Matthys/EPA)

С 1 января 2025 года в Хорватии возобновят обязательную военную службу. Об этом сообщил министр обороны страны Иван Анушич, цитирует RTL.

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"Служба продлится два месяца, начнется с 1 января 2025 года, и мы просто продолжим делать все то, о чем мы говорили с общественностью. Мы повысили зарплаты солдат, сержантов и офицеров, их материальные права не только из-за личного дохода, но и из-за суточных и все, на что они имеют право", – заявил Анушич.

Министр отметил, что модернизация и оснащение Вооруженных сил Хорватии происходит согласно плану и в соответствии с договоренностями с союзниками и руководством НАТО. Он добавил, что в этой сфере не будет никакой экономии средств.

В материале Associated Press говорится, что призыв в армию возобновляют на фоне усиления напряженности в Европе после российской агрессии против Украины, а также гонки вооружений и наращивания военной силы на Балканах, переживших кровопролитную войну в 1990-х годах.

Это решение знаменует возвращение к призыву, приостановленному в 2008 году, когда Хорватия перешла на добровольческую систему комплектования армии.

Другие страны Европы рассматривают подобные меры или возобновили обязательную военную службу в ответ на обострение региональной напряженности, отметили журналисты.

13 июня Писториус сообщил, что в стране хотят внести изменения в законодательство, позволяющие посылать письма мужчинам, которым исполняется 18 лет, с вопросом об их желании и способности служить в армии.

В тот же день Сейм Литвы принял закон, согласно которому юноши должны будут проходить военную службу сразу после окончания школы.

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