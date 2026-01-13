Двох українців у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Німецька прокуратура обвинувачує українців у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб. Ще один чоловік очікує на висунення обвинувачення

У Німеччині двом громадянам України висунуто обвинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки. Про це повідомила Федеральна прокуратура, зазначивши, що йдеться про підривну діяльність та підготовку диверсій.

За версією слідства, наприкінці березня 2025 року Даніїл Б., Владислав Т. та Євген Б., якого переслідують окремо, відправили з Кельна до України дві посилки з активованими GPS-трекерами. Як зазначає прокуратура, замовлення на ці дії надійшло від російської розвідувальної служби через посередників у Маріуполі.

Метою операції, за даними обвинувачення, був збір інформації про маршрути доставлення та процедури транспортування, а в подальшому – відправлення посилок із пристроями для підпалу. Згідно з матеріалами справи, такі посилки мали бути підпалені в Німеччині або в інших місцях дорогою до неокупованих Росією територій України.

Даніїла Б. та Владислава Т. затримали 9 і 10 травня 2025 року, відтоді вони перебувають під вартою. 23 грудня 2025 року прокуратура передала обвинувальний акт проти чоловіків до Сенату державної безпеки Вищого регіонального суду Штутгарта.

Євгена Б. заарештували у Швейцарії 13 травня 2025 року та екстрадували до Німеччини 23 грудня 2025 року. Очікується, що йому також буде висунуто обвинувачення.