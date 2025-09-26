У Нідерландах вперше затримали двох підлітків, яких підозрюють у шпигунстві на Росію
У Нідерландах поліція заарештувала двох 17-річних підлітків, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє De Telegraaf.
За словами батька одного з хлопців, його сина завербував у соцмережі Telegram проросійський хакер.
У прокуратурі повідомили, що один з підлітків у серпні цього року пройшов маршрутом повз Європол, Євроюст та посольство Канади в Гаазі із пристроєм, який відстежує мережі поблизу та перехоплює дані.
За даними поліції, один із затриманих хлопців залишатиметься під вартою ще два тижні, а інший перебуватиме під домашнім арештом.
Це перший випадок у країні, коли підозрюють залучення неповнолітніх до шпигунської діяльності. Арешти відбулися після інформації розвідувальної служби AIVD.
- У липні прем'єр-міністр Польщі Туск повідомив, що в Польщі вже затримали 32 людей, яких підозрюють у причетності до диверсій та нападів на замовлення російських спецслужб. Серед фігурантів – громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії.
- Наприкінці серпня правоохоронці Латвії затримали місцевого громадянина, який, за даними слідства, шпигував за військовими об'єктами та передавав дані країні-агресору РФ.
- 17 вересня у Литві заявили про викриття агентурної групи РФ, що готувала теракти в Європі.
