У Нідерландах вперше затримали двох підлітків, яких підозрюють у шпигунстві на Росію

Двох 17-річних підлітків заарештували за підозрою у шпигунстві на користь РФ, що є першим випадком у країні

Поліція Нідерландів (Ілюстративне фото: Flickr)

У Нідерландах поліція заарештувала двох 17-річних підлітків, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє De Telegraaf.

За словами батька одного з хлопців, його сина завербував у соцмережі Telegram проросійський хакер.

У прокуратурі повідомили, що один з підлітків у серпні цього року пройшов маршрутом повз Європол, Євроюст та посольство Канади в Гаазі із пристроєм, який відстежує мережі поблизу та перехоплює дані.

За даними поліції, один із затриманих хлопців залишатиметься під вартою ще два тижні, а інший перебуватиме під домашнім арештом.

Це перший випадок у країні, коли підозрюють залучення неповнолітніх до шпигунської діяльності. Арешти відбулися після інформації розвідувальної служби AIVD.