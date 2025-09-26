В Нидерландах впервые задержали двух подростков, которых подозревают в шпионаже на Россию
В Нидерландах полиция арестовала двух 17-летних подростков, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает De Telegraaf.
По словам отца одного из парней, его сына завербовал в соцсети Telegram пророссийский хакер.
В прокуратуре сообщили, что один из подростков в августе этого года прошел по маршруту мимо Европола, Евроюста и посольства Канады в Гааге с устройством, которое отслеживает сети поблизости и перехватывает данные.
По данным полиции, один из задержанных парней будет оставаться под стражей еще две недели, а другой будет находиться под домашним арестом.
Это первый случай в стране, когда подозревают привлечение несовершеннолетних к шпионской деятельности. Аресты произошли после информации разведывательной службы AIVD.
- В июле премьер-министр Польши Туск сообщил, что в Польше уже задержали 32 человека, которых подозревают в причастности к диверсиям и нападениям по заказу российских спецслужб. Среди фигурантов – граждане Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии.
- В конце августа правоохранители Латвии задержали местного гражданина, который, по данным следствия, шпионил за военными объектами и передавал данные стране-агрессору РФ.
- 17 сентября в Литве заявили о разоблачении агентурной группы РФ, готовившая теракты в Европе.
