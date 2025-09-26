В Нидерландах впервые задержали двух подростков, которых подозревают в шпионаже на Россию

Двух 17-летних подростков арестовали по подозрению в шпионаже в пользу РФ, что является первым случаем в стране

Полиция Нидерландов (Иллюстративное фото: Flickr)

В Нидерландах полиция арестовала двух 17-летних подростков, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает De Telegraaf.

По словам отца одного из парней, его сына завербовал в соцсети Telegram пророссийский хакер.

В прокуратуре сообщили, что один из подростков в августе этого года прошел по маршруту мимо Европола, Евроюста и посольства Канады в Гааге с устройством, которое отслеживает сети поблизости и перехватывает данные.

По данным полиции, один из задержанных парней будет оставаться под стражей еще две недели, а другой будет находиться под домашним арестом.

Это первый случай в стране, когда подозревают привлечение несовершеннолетних к шпионской деятельности. Аресты произошли после информации разведывательной службы AIVD.