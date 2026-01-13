Двух украинцев в Германии подозревают в шпионаже в пользу России

Немецкая прокуратура обвиняет украинцев в попытке отправить посылки со взрывчаткой по поручению РФ. Еще один человек ожидает предъявления обвинения

В Германии двум гражданам Украины предъявлено обвинение в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом сообщила Федеральная прокуратура, отметив, что речь идет о подрывной деятельности и подготовке диверсий.

По версии следствия, в конце марта 2025 года Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б., которого преследуют отдельно, отправили из Кельна в Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Как отмечает прокуратура, заказ на эти действия поступил от российской разведывательной службы через посредников в Мариуполе.

Целью операции, по данным обвинения, был сбор информации о маршрутах доставки и процедурах транспортировки, а в дальнейшем – отправка посылок с устройствами для поджога. Согласно материалам дела, такие посылки должны были быть подожжены в Германии или в других местах по дороге на неоккупированные Россией территории Украины.

Даниила Б. и Владислава Т. задержали 9 и 10 мая 2025 года, с тех пор они находятся под стражей. 23 декабря 2025 года прокуратура передала обвинительный акт против мужчин в Сенат государственной безопасности Высшего регионального суда Штутгарта.

Евгения Б. арестовали в Швейцарии 13 мая 2025 года и экстрадировали в Германию 23 декабря 2025 года. Ожидается, что ему также будет предъявлено обвинение.