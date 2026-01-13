Двух украинцев в Германии подозревают в шпионаже в пользу России
В Германии двум гражданам Украины предъявлено обвинение в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом сообщила Федеральная прокуратура, отметив, что речь идет о подрывной деятельности и подготовке диверсий.
По версии следствия, в конце марта 2025 года Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б., которого преследуют отдельно, отправили из Кельна в Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Как отмечает прокуратура, заказ на эти действия поступил от российской разведывательной службы через посредников в Мариуполе.
Целью операции, по данным обвинения, был сбор информации о маршрутах доставки и процедурах транспортировки, а в дальнейшем – отправка посылок с устройствами для поджога. Согласно материалам дела, такие посылки должны были быть подожжены в Германии или в других местах по дороге на неоккупированные Россией территории Украины.
Даниила Б. и Владислава Т. задержали 9 и 10 мая 2025 года, с тех пор они находятся под стражей. 23 декабря 2025 года прокуратура передала обвинительный акт против мужчин в Сенат государственной безопасности Высшего регионального суда Штутгарта.
Евгения Б. арестовали в Швейцарии 13 мая 2025 года и экстрадировали в Германию 23 декабря 2025 года. Ожидается, что ему также будет предъявлено обвинение.
- 26 сентября 2025 года стало известно, что в Нидерландах полиция арестовала двух 17-летних подростков, которых подозревают в шпионаже в пользу России.
- 8 декабря 2025 года сообщалось, что в Варшаве правоохранители задержали трех граждан Украины, которые перевозили хакерское оборудование.
Комментарии (0)