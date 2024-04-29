У Німеччині розпочали суд над "рейхсбюргерами". Їх обвинувачують у спробі заколоту

Слухання 28 квітня проводитимуть у судовій залі у Штутгарті з максимальним рівнем безпеки

''Рейхсбюргери'' (Фото: DW)

Дев'ятеро членів так званого угруповання "рейхсбюргерів" 29 квітня постануть перед судом у Німеччині за звинуваченнями у державній зраді, замаху на вбивство і підготовці насильницького державного перевороту. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що слухання проводитимуть у судовій залі у Штутгарті з максимальним рівнем безпеки.

Процес буде зосереджений на дев'яти членах групи "рейхсбюргерів".

Слідство стверджує, що учасники групи хотіли скинути політичний лад Німеччини через збройний напад на Рейхстаг та арешти депутатів Бундестагу. По всій країні група мала намір створити 280 загонів, завданням яких було б "заарештувати і стратити" супротивників перевороту.

За словами прокурорів, "ретельне планування підозрюваних, їхні запаси вогнепальної зброї та готівки свідчать про те, що вони становили реальну небезпеку".

"Вони планували проникнути з озброєною групою в будівлю парламенту в Берліні, затримати законодавців і зруйнувати систему. Вони розуміли, що захоплення влади буде пов'язане з убивством людей", – стверджують прокурори.

12 грудня 2023 року прокуратури низки федеральних земель Німеччини опублікували формулювання обвинувачень загальним числом 26 підозрюваним в участі у терористичній організації та одній громадянці Росії, яка звинувачується у підтримці цієї організації. До обвинувачень додали також підготовку до державного перевороту.

Наступного дня Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення членам вкрай правого угрупування "рейхсбюргерів".

За даними Федерального відомства з охорони конституції, у 2017 році рух налічував до 17 000 осіб, у 2022 році – вже близько 23 000 осіб.

ДОВІДКА "Рейхсбюргери", або "Громадяни Рейху" – вкрай правий рух у Німеччині, учасники якого не визнають легітимність існування ФРН та вважають себе громадянами німецького Рейху, що існував із 1871 року, тобто Німецького рейху часів Першої світової війни. "Рейхсбюргери", або "Громадяни Рейху" – вкрай правий рух у Німеччині, учасники якого не визнають легітимність існування ФРН та вважають себе громадянами німецького Рейху, що існував із 1871 року, тобто Німецького рейху часів Першої світової війни.

У грудні 2022 року у Німеччині заарештували 25 правих екстремістів, які нібито планували збройний державний переворот. Під час обшуків у них знайшли бойову зброю, сигнальні пістолети та тисячі євро готівкою.

10 жовтня 2023 року поліція Німеччини провела у низці федеральних земель обшуки у "рейхсбюргерів" і заарештувала ще кілька людей.

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