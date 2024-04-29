В Германии начали суд над "рейхсбюргерами". Их обвиняют в попытке госпереворота

Слушания 28 апреля будут проводить в зале суда в Штутгарте с максимальным уровнем безопасности

''Рейхсбюргеры'' (Фото: DW)

Девять членов так называемой группировки "рейхсбюргеров" 29 апреля предстанут перед судом в Германии по обвинениям в государственной измене, покушению на убийство и подготовке насильственного государственного переворота. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что слушания будут проводиться в зале суда в Штутгарте с максимальным уровнем безопасности.

Процесс будет сосредоточен на девяти членах группы "рейхсбюргеров".

Следствие утверждает, что участники группы хотели свергнуть политический строй Германии путем вооруженного нападения на Рейхстаг и арестов депутатов Бундестага. По всей стране группа намеревалась создать 280 отрядов, задачей которых было бы "арестовать и казнить" противников переворота.

По словам прокуроров, "тщательное планирование подозреваемых, их запасы огнестрельного оружия и наличных денег свидетельствуют о том, что они представляли реальную опасность".

"Они планировали проникнуть с вооруженной группой в здание парламента в Берлине, задержать законодателей и разрушить систему. Они понимали, что захват власти будет связан с убийством людей", – утверждают прокуроры.

12 декабря 2023 г. прокуратуры ряда федеральных земель Германии опубликовали формулировку обвинений общим числом 26 подозреваемым в участии в террористической организации и одной гражданке России, которая обвиняется в поддержке этой организации. В обвинения включена также подготовка к государственному перевороту.

На следующий день Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение членам крайне правой группировки "рейхсбюргеров".

По данным Федерального ведомства по охране конституции, в 2017 году движение насчитывало до 17 000 человек, в 2022 году – уже около 23 000 человек.

СПРАВКА "Рейхсбюргеры", или "Граждане Рейха" – крайне правое движение в Германии, участники которого не признают легитимность существования ФРГ и считают себя гражданами германского Рейха, существовавшего с 1871 года, то есть Немецкого рейха времен Первой мировой войны. "Рейхсбюргеры", или "Граждане Рейха" – крайне правое движение в Германии, участники которого не признают легитимность существования ФРГ и считают себя гражданами германского Рейха, существовавшего с 1871 года, то есть Немецкого рейха времен Первой мировой войны.

В декабре 2022 года в Германии арестовали 25 правых экстремистов, якобы планировавших вооруженный государственный переворот. Во время обысков у них нашли боевое оружие, сигнальные пистолеты и тысячи евро наличными.

10 октября 2023 года полиция Германии провела в ряде федеральных земель обыски у "рейхсбюргеров" и арестовала еще несколько человек.

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