У Пакистані бойовики захопили у заручники понад 450 пасажирів поїзда

До захоплення поїзда причетна сепаратистська "Армія визволення Белуджистану". Її учасники стверджують, що вбили шістьох пакистанських військових

Фото: ЕРА/Fayyaz Ahmed

У пакистанській провінції Белуджистан сепаратистське угрупування захопило у заручники понад 450 пасажирів поїзда, машиніст отримав поранення. Про це пише CNN.

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До захоплення поїзда причетна сепаратистська Армія визволення Белуджистану, що діє на південному заході Пакистану, поруч з Іраном та Афганістаном. За даними журналістів, спочатку її представники підірвали залізничні колії, змусивши поїзд зупинитися, а потім захопили його разом з понад 400 пасажирами.

За інформацією поліції та залізничних служб, під час перестрілки поранено машиніста. Своєю чергою, угруповання стверджує, що вбило шістьох пакистанських військових.

Представники Армії визволення Белуджистану попередили, що вб’ють заручників, якщо пакистанські сили розпочнуть операцію з їхнього визволення. Наразі на місце події прибули підрозділи безпеки, а уряд запровадив надзвичайні заходи.

У Пакистані 6 жовтня 2024 року неподалік аеропорту Карачі стався вибух, який атакував колону автомобілів китайської компанії, що займається будівництвом електростанцій в країні. Внаслідок цього загинули щонайменше двоє китайців.

9 листопада на південному заході Пакистану смертник підірвав себе на залізничній станції. Внаслідок теракту загинули щонайменше 27 осіб, серед яких залізничники та солдати, ще 40 – поранені.