В Пакистане боевики захватили в заложники более 450 пассажиров поезда

К захвату поезда причастна сепаратистская Армия освобождения Белуджистана. Ее участники утверждают, что убили шестерых пакистанских военных

Фото: ЕРА/Fayyaz Ahmed

В пакистанской провинции Белуджистан сепаратистская группировка захватила в заложники более 450 пассажиров поезда, машинист получил ранения. Об этом пишет CNN.

К захвату поезда причастна сепаратистская Армия освобождения Белуджистана, действующая на юго-западе Пакистана, рядом с Ираном и Афганистаном. По данным журналистов, сначала ее представители взорвали железнодорожные пути, заставив поезд остановиться, а затем захватили его вместе с более чем 400 пассажирами.

По информации полиции и железнодорожных служб, во время перестрелки ранен машинист. В свою очередь группировка утверждает, что убило шестерых пакистанских военных.

Представители "Армии освобождения Белуджистана" предупредили, что убьют заложников, если пакистанские силы начнут операцию по их освобождению. На место происшествия прибыли подразделения безопасности, а правительство ввело чрезвычайные меры.

В Пакистане 6 октября 2024 года недалеко от аэропорта Карачи произошел взрыв, атаковавший колонну автомобилей китайской компании, занимающейся строительством электростанций в стране. В результате погибли по меньшей мере двое китайцев.

9 ноября на юго-западе Пакистана смертник взорвал себя на железнодорожной станции. В результате теракта погибли по меньшей мере 27 человек, среди которых железнодорожники и солдаты, еще 40 ранены.