У секторі Гази три ізраїльські заручники загинули від "дружнього вогню" – ЦАХАЛ

У секторі Гази військові ЦАХАЛ помилково ідентифікували трьох ізраїльських заручників як загрозу та відкрили по них вогонь. Усі троє загинули

Даніель Хагарі (Фото - скриншот з відео)

Вранці 15 грудня під час бою на півночі сектора Гази військові ЦАХАЛ помилково ідентифікували трьох ізраїльських заручників як загрозу та відкрили по них вогонь. Усі троє загинули. Про це повідомив представник Сил оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

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Як заявив Хагарі, Сили оборони Ізраїлю "беруть на себе відповідальність за трагічний інцидент, висловлюють глибокий жаль у зв'язку з цією трагедією і поділяють горе сімей загиблих".

Спікер ЦАХАЛ пояснив, що після першого ж огляду загиблих у військових виникли сумніви, тіла були оперативно відправлені на експертизу до Ізраїлю, де в них упізнали заручників ХАМАС.

Хагарі назвав імена двох загиблих – це Йотам Хаїм, викрадений із Кфар-Ази, та Самар Талалка, викрадений із Нір Ама. Ім'я третього загиблого не було названо на прохання його сім'ї.

Речник ЦАХАЛ пояснив, що трагедія сталася в районі, де військові зіткнулися з серйозним опором ХАМАС, зокрема з терористами-смертниками.

Військові вважають, що троє загиблих "утекли з полону або були кинуті терористами". Армія веде ретельне розслідування обставин того, що сталося.

Як підкреслив Хагарі, до сухопутних військ уже передано нові протоколи з ідентифікації заручників, "щоб зробити все можливе для запобігання таким трагедіям".

Раніше керівництво регіонального Червоного Хреста заявляло, що їхні представники не можуть потрапити до заручників ХАМАСу, тому що терористи тримають їх у зоні боїв.

12 грудня в ЦАХАЛ повідомили, що втрати Ізраїлю з початку операції в секторі Гази становлять 105 військових, з них 20 людей загинули через так званий "дружній вогонь" і нещасні випадки.

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