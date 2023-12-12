П'ята частина втрат ЦАХАЛ у секторі Гази – через "дружній вогонь" та аварії

Втрати Ізраїлю в секторі Гази склали 105 військових, з них 20 людей загинули через "дружній вогонь" та нещасні випадки – ЦАХАЛ

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У ЦАХАЛ повідомили, що втрати Ізраїлю з початку операції в секторі Гази склали 105 військових, з них 20 людей загинули через так званий "дружній вогонь" і нещасні випадки. Про це пише The Times of Israel.

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Як заявили Сили оборони Ізраїлю, 13 військових ЦАХАЛ загинули внаслідок "дружнього вогню" через помилкову ідентифікацію внаслідок авіаударів, танкового обстрілу та артилерійського вогню, один військовий загинув через ненавмисний постріл, а ще двоє випадково потрапили під вогонь своїх зі стрілецької зброї.

Двоє військових загинули під час наїзду бронетехніки, ще двоє – від уламків ізраїльських вибухових пристроїв.

Причинами, які призвели до смертельних інцидентів, стала велика концентрація ізраїльських сил у секторі Гази, проблеми зі зв'язком, втома солдатів та недотримання ними правил, зазначили військові.

На сьогодні втрати ЦАХАЛ у ході операції проти терористів ХАМАС у секторі Гази становили 105 осіб. Ще 582 військових отримали поранення, з них 133 – тяжкі, 218 – середньої тяжкості та 231 – легкі.

10 грудня з'явилися повідомлення, що керівництво ХАМАС втрачає контроль у секторі Гази, а рядові терористи групами здаються в полон.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім і масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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