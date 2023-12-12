Пятая часть потерь ЦАХАЛ в секторе Газа – из-за "дружественного огня" и аварий

Потери Израиля в секторе Газа составили 105 военных, из них 20 человек погибли из-за "дружественного огня" и несчастных случаев – ЦАХАЛ

Фото - EPA

В ЦАХАЛ сообщили, что потери Израиля с начала операции в секторе Газа составили 105 военных, из них 20 человек погибли из-за так называемого "дружественного огня" и несчастных случаев. Об этом пишет The Times of Israel.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как заявили Силы обороны Израиля, 13 военных ЦАХАЛ погибли в результате "дружественного огня" из-за ошибочной идентификации в результате авиаударов, танкового обстрела и артиллерийского огня, один военный погиб из-за непреднамеренного выстрела, а еще двое случайно попали под огонь своих из стрелкового оружия.

Двое военных погибли при наезде бронетехники, еще двое - от осколков израильских взрывных устройств.

Причинами, которые привели к смертельным инцидентам, стала большая концентрация израильских сил в секторе Газа, проблемы со связью, усталость солдат и несоблюдение ими правил, отметили военные.

На сегодняшний день потери ЦАХАЛ в ходе операции против террористов ХАМАС в секторе Газа составили 105 человек. Еще 582 военных получили ранения, их них 133 – тяжелые, 218 – средней тяжести и 231 – легкие.

10 декабря появились сообщения, что руководство ХАМАС теряет контроль в секторе Газа, а рядовые террористы группами сдаются в плен.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем и масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

Читайте также: Байден: И Путин, и ХАМАС борются за одно и то же. Мир переживает переломный момент