В секторе Газа три израильских заложника погибли от "дружественного огня" – ЦАХАЛ

В секторе Газа военные ЦАХАЛ ошибочно идентифицировали трех израильских заложников как угрозу и открыли по ним огонь. Все трое погибли

Даниэль Хагари (Фото - скриншот с видео)

Утром 15 декабря в ходе боя на севере сектора Газа военные ЦАХАЛ ошибочно идентифицировали трех израильских заложников как угрозу и открыли по ним огонь. Все трое погибли. Об этом сообщил представитель Сил обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет The Times of Israel.

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Как заявил Хагари, Силы обороны Израиля "принимают на себя ответственность за трагический инцидент, выражают глубокую скорбь в связи с этой трагедией и разделяют горе семей погибших".

Спикер ЦАХАЛ пояснил, что после первого же осмотра погибших у военных возникли сомнения, тела были оперативно отправлены на экспертизу в Израиль, где в них опознали заложников ХАМАС.

Хагари назвал имена двух погибших - это Йотам Хаим, похищенный из Кфар-Азы, и Самар Талалка, похищенный из Нир Ама. Имя третьего погибшего не было названо по просьбе его семьи.

Спикер ЦАХАЛ пояснил, что трагедия произошла в районе, где военные столкнулись с серьезным сопротивлением ХАМАС, в том числе с террористами-смертниками.

Военные полагают, что трое погибших "сбежали из плена или были брошены террористами". Армия ведет тщательное расследование обстоятельств происшедшего.

Как подчеркнул Хагари, в сухопутные войска уже переданы новые протоколы по идентификации заложников, "чтобы сделать все возможное для предотвращения таких трагедий".

Ранее руководство регионального Красного Креста заявляло, что их представители не могут попасть к заложникам ХАМАС, потому что террористы держат их в зоне боев.

12 декабря в ЦАХАЛ сообщили, что потери Израиля с начала операции в секторе Газа составили 105 военных, из них 20 человек погибли из-за так называемого "дружественного огня" и несчастных случаев.

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