У Швейцарії обвал льодовика знищив майже усе село та спричинив землетрус – відео

У швейцарських Альпах стався масштабний зсув – від льодовика Бірх відірвався величезний пласт, що спричинив потік льоду, бруду та каміння. Внаслідок цього частина села Блаттен опинилася під завалами, передають The Guardian та RTS.

У мережі публікують відео: село, річку й навколишні пагорби вкрила товща ґрунту й уламків.

Керівник служби безпеки південного регіону Вале Стефан Ганзер заявив, що більша частина Блаттена серйозно постраждала – до 90% території зруйновано або засипано.

Зазначається, що обвал льодовика також спричинив землетрус. Згідно з повідомленням, його магнітуда досягла 3,1 бала за шкалою Ріхтера.

Речник місцевої влади Маттіас Ебенер повідомив, що унаслідок лиха зникла одна людина – 64-річний чоловік. Інфраструктура села зазнала серйозних ушкоджень.

Через обвал льодовика було перекрито річище річки Лонза. Утворилося нове озеро, яке продовжує збільшуватися в розмірах, що створює ризик подальших підтоплень. Наразі неможливо спрогнозувати, як поводитиметься вода – не виключено, що потік рушить нижче за течією Лонзи.

Ще 19 травня близько 300 мешканців евакуювали після того, як фахівці попередили про ймовірний схід лавини.

Massive Glacier Collapse in #Blatten of #Valais, #Switzerland 🇨🇭 (28.05.2025)



