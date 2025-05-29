У Швейцарії обвал льодовика знищив майже усе село та спричинив землетрус – відео
У швейцарських Альпах стався масштабний зсув – від льодовика Бірх відірвався величезний пласт, що спричинив потік льоду, бруду та каміння. Внаслідок цього частина села Блаттен опинилася під завалами, передають The Guardian та RTS.
У мережі публікують відео: село, річку й навколишні пагорби вкрила товща ґрунту й уламків.
Керівник служби безпеки південного регіону Вале Стефан Ганзер заявив, що більша частина Блаттена серйозно постраждала – до 90% території зруйновано або засипано.
Зазначається, що обвал льодовика також спричинив землетрус. Згідно з повідомленням, його магнітуда досягла 3,1 бала за шкалою Ріхтера.
Речник місцевої влади Маттіас Ебенер повідомив, що унаслідок лиха зникла одна людина – 64-річний чоловік. Інфраструктура села зазнала серйозних ушкоджень.
Через обвал льодовика було перекрито річище річки Лонза. Утворилося нове озеро, яке продовжує збільшуватися в розмірах, що створює ризик подальших підтоплень. Наразі неможливо спрогнозувати, як поводитиметься вода – не виключено, що потік рушить нижче за течією Лонзи.
Ще 19 травня близько 300 мешканців евакуювали після того, як фахівці попередили про ймовірний схід лавини.
Massive Glacier Collapse in #Blatten of #Valais, #Switzerland 🇨🇭 (28.05.2025)— Alex Terry (@AlexTerry17482) May 28, 2025
🚨Report "On the progression of climate catastrophes on Earth and their catastrophic consequences" https://t.co/tqpCNRbnki pic.twitter.com/PiBl99KIXc
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