В Швейцарии обвал ледника уничтожил почти все село и привел к землетрясению – видео
В швейцарских Альпах произошел масштабный сдвиг – от ледника Бирх оторвался огромный пласт, вызвавший поток льда, грязи и камней. В результате часть села Блаттен оказалась под завалами, передают The Guardian и RTS.
В сети публикуют видео: деревню, реку и окрестные холмы покрыла толща почвы и обломков.
Руководитель службы безопасности южного региона Вале Стефан Ганзер заявил, что большая часть Блаттена серьезно пострадала – до 90% территории разрушены или засыпаны.
Отмечается, что обвал ледника также привел к землетрясению. Согласно сообщению, его магнитуда достигла 3,1 балла по шкале Рихтера.
Спикер местных властей Маттиас Эбенер сообщил, что в результате бедствия исчез один человек – 64-летний мужчина. Инфраструктура села получила серьезные повреждения.
Из-за обвала ледника было перекрыто русло реки Лонза. Образовалось новое озеро, которое продолжает увеличиваться в размерах, что создает риск дальнейших подтоплений. Пока невозможно спрогнозировать, как поведет себя вода – не исключено, что поток двинется ниже по течению Лонзы.
Еще 19 мая около 300 жителей эвакуировали после того, как специалисты предупредили о вероятном сходе лавины.
Massive Glacier Collapse в #Blatten of #Valais , #Switzerland 🇨🇭 (28.05.2025)— Alex Terry (@AlexTerry17482) May 28, 2025
🚨Report "Он прогресс климата catastrophes на earth and their catastrophic consequences" https://t.co/tqpCNRbnki pic.twitter.com/PiBl99KIXc
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