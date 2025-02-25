У Словаччині стався вибух під час випробування гаубиці Zuzana 2, яка призначалась ЗСУ

Zuzana 2 (Ілюстративне фото: Wikipedia)

У Словаччині на території інституту в Загорі стався вибух під час випробування самохідної артилерійської установки Zuzana 2, яку виготовили для України. Про це повідомили медіа Dennik N та віцепрем'єр – міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк.

Перед остаточним переданням замовнику гаубицю протестували. Однак під час випробувальних стрільб пролунав вибух.

Вибух у Загорському військово-технічному випробувальному інституті стався близько 08:00 вівторка, 25 лютого.

За словами міністра, причина інциденту наразі невідома, її з'ясовує поліція.

"Можливо був збій порохових зарядів чи боєприпасів, або ж самої системи озброєння", – перерахував можливі причини Калиняк.

Він додав, що у результаті вибуху постраждали двоє техніків. Вони перебувають у свідомості. Медики оцінюють їхній стан як стабільний.

Легко поранений чоловік перебуває в лікарні Бори, чоловік із більш серйозними травмами – у Крамарах.

ДОВІДКА Zuzana – самохідна артилерійська установка виробництва Словаччини, подальша модифікація САУ "Dana" з гарматою калібром 155 мм. Як і попередні зразки, САУ Zuzana 2 також побудована на колісному шасі TATRA 8x8. Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км. Екіпаж складається з чотирьох осіб. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати шість пострілів за хвилину або 16 пострілів за три хвилини.

30 січня 2025 року в Іспанії стався вибух на території заводу із виробництва боєприпасів німецької компанії Rheinmetall Expal Munitions. Було поранено шістьох людей.

Німецький виробник зброї Rheinmetall виключив навмисну атаку після вибуху на своєму підприємстві в Іспанії.