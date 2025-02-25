В Словакии произошел взрыв при испытании гаубицы Zuzana 2, которая предназначалась ВСУ

Zuzana 2 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В Словакии на территории института в Загоре произошел взрыв при испытании самоходной артиллерийской установки Zuzana 2, изготовленной для Украины. Об этом сообщили медиа Dennik N и вице-премьер-министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

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Перед окончательной передачей заказчику гаубицу протестовали. Однако во время испытательных стрельб раздался взрыв.

Взрыв в Загорском военно-техническом испытательном институте произошел около 08:00 вторника, 25 февраля.

По словам министра, причина инцидента пока неизвестна, ее выясняет полиция.

"Возможно был сбой пороховых зарядов, или боеприпасов либо самой системы вооружения", — перечислил возможные причины Калиняк.

Он добавил, что в результате взрыва пострадали два техника. Они находятся в сознании. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Легко раненый мужчина находится в больнице Боры, мужчина с более серьезными травмами – в Крамарах.

СПРАВКА. Zuzana – самоходная артиллерийская установка производства Словакии, последующая модификация САУ "Dana" с пушкой калибром 155 мм. Как и прошлые образцы, САУ Zuzana 2 также построена на колесном шасси TATRA 8x8. Машина оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км. Экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система заряжания позволяет производить шесть выстрелов в минуту или 16 выстрелов в три минуты.

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