У США невідомий чоловік розбив вікна у будинку Венса: його затримали

Джей Ді Венс з родиною (Фото: Will Oliver/EPA)

У США чоловіка взяли під варту за підозрою у тому, що він пошкодив будинок віцепрезидента Штатів Джей Ді Венса. Про це повідомив канал ABC News із посиланням на Секретну службу США.

Чоловіка було взято під варту після того, як він нібито завдав шкоди майну, зокрема розбив вікна в будинку Венса в штаті Огайо. Відразу після півночі його було фізично затримано співробітниками Секретної служби, а потім заарештовано поліцією міста Цинциннаті.

"На момент інциденту резиденція була порожня, а віцепрезидент та його родина не перебували в Огайо", – повідомила Секретна служба.

Венс та його дружина Уша придбали будинок приблизно за $1,4 млн у 2018 році.

BREAKING: Man arrested after incident at home of Vice President JD Vance in Ohio. Windows damaged. No statement yet from the Secret Service – WLWT pic.twitter.com/JW9QpuBWD2 – BNO News (@BNONews) January 5, 2026

Як повідомив канал CNN, Секретна служба США координує свої дії з Департаментом поліції Цинциннаті та прокуратурою США у процесі розгляду рішень щодо оголошення звинувачень.

Влада розслідує, чи не була якась людина цілеспрямовано націлена на Венса або його сім'ю, повідомив медіа неназваний представник федеральних правоохоронних органів. Наразі немає інформації, що ця людина проникла до будинку віцепрезидента.

