В США неизвестный мужчина разбил окна в доме Вэнса: его задержали
Джей Ди Вэнс с семьей (Фото: Will Oliver/EPA)

В США мужчину взяли под стражу по подозрению в том, что он повредил дом вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса. Об этом сообщил канал ABC News со ссылкой на Секретную службу США.

Мужчина был взят под стражу после того, как он якобы нанес ущерб имуществу, в частности разбил окна в доме Вэнса в штате Огайо. Сразу после полуночи он был физически задержан сотрудниками Секретной службы, а затем арестован полицией города Цинциннати.

"На момент инцидента резиденция была пуста, а вице-президент и его семья не находились в Огайо", – сообщила Секретная служба.

Вэнс и его жена Уша приобрели дом примерно за $1,4 млн в 2018 году.

Как сообщил канал CNN, Секретная служба США координирует свои действия с Департаментом полиции Цинциннати и прокуратурой США в процессе рассмотрения решений об объявлении обвинений.

Власти расследуют, не был ли какой-то человек целенаправленно нацелен на Вэнса или его семью, сообщил медиа неназванный представитель федеральных правоохранительных органов. Пока нет информации, что этот человек проник в дом вице-президента.

