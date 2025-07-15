У США офіцер у відставці злив секретні дані про війну в Україні на сайті знайомств

Чоловік визнав себе винним, що вступив у змову та передавав цілком секретну інформацію співрозмовниці

Військова база "Оффатт" у Небрасці (x.com/Offutt_AFB)

У США відставний офіцер зізнався, що передавав секретні дані про війну Росії проти України на сайті знайомств певній жінці. Про це повідомляє The Associated Press

64-річний Девід Слейтер служив у Стратегічному командуванні Військово-повітряних сил США на базі "Оффатт" у Небрасці. Він мав допуск до цілком секретної інформації й на засіданні 10 липня визнав себе винним за одним із пунктів звинувачення в обмін на те, що два інші будуть зняті.

"Я вступив у змову з метою умисного передання інформації щодо національної оборони неуповноваженій особі", – написав він у записці.

Слейтер пішов у відставку з армії у званні підполковника у 2020 році, після чого працював на цивільній посаді у секретному приміщенні на базі приблизно із серпня 2021 року до квітня 2022 року. Заарештували його у березні 2024 року.

Суд з'ясував, що обвинувачений відвідував "цілком секретні" брифінги про російсько-українську війну. Чоловік визнав, що вступив у змову, щоб передавати отримані там дані про військові цілі та російський військовий потенціал жінці із сайту знайомств, яка заявила, що живе в Україні.

"Він знав і мав підстави вважати, що така інформація може бути використана на шкоду США або на користь іноземної держави", – йдеться в угоді про визнання вини.

Жінка регулярно просила Слейтера надавати секретні дані та називала його "мій таємний улюблений інформатор", "мій секретний агент. З любов'ю". А в одному із смс вона написала: "Дейв, сподіваюся, завтра НАТО підготує дуже приємний "сюрприз" для Путіна! Розкажеш мені?".

Особа жінки не вказана у судових документах, також невідомо, чи працювала вона на Україну, чи Росію. Також не вказано платформу знайомств.