В США офицер в отставке сливал секретные данные о войне в Украине на сайте знакомств

Мужчина признал себя виновным, что вступил в сговор и передавал совершенно секретную информацию собеседнице

Военная база "Оффатт" в Небраске (x.com/Offutt_AFB)

В США отставной офицер признался, что передавал секретные данные о войне России против Украины на сайте знакомств некой женщине. Об этом сообщает The Associated Press

64-летний Дэвид Слейтер служил в Стратегическом командовании Военно-воздушных сил США на базе "Оффатт" в Небраске. Он имел допуск к совершенно секретной информации и на заседании 10 июля признал себя виновным по одному из пунктов обвинения в обмен на то, что два других будут сняты.

"Я вступил в сговор с целью умышленной передачи информации, касающейся национальной обороны, неуполномоченному лицу", – написал он в записке.

Слейтер ушел в отставку из армии в звании подполковника в 2020 году, после чего работал на гражданской должности в секретном помещении на базе примерно с августа 2021 года по апрель 2022 года. Арестовали его в марте 2024 года.

Суд выяснил, что обвиняемый посещал "совершенно секретные" брифинги о российско-украинской войне. Мужчина признал, что вступил в сговор, чтобы передавать полученные там данные о военных целях и российском военном потенциале женщине с сайта знакомств, которая заявила, что живет в Украине.

"Он знал и имел основания полагать, что такая информация может быть использована во вред США или в пользу иностранного государства", – говорится в соглашении о признании вины.

Женщина регулярно просила Слейтера предоставлять секретные данные и называла его "мой тайный любимый осведомитель", "мой секретный агент. С любовью". А в одном из смс она написала: "Дэйв, надеюсь, завтра НАТО подготовит очень приятный "сюрприз" для Путина! Расскажешь мне?".

Личность женщины не указана в судебных документах, также неизвестно, работала она на Украину или Россию. Также не указана платформа знакомств.