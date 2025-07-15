В США офицер в отставке сливал секретные данные о войне в Украине на сайте знакомств
В США отставной офицер признался, что передавал секретные данные о войне России против Украины на сайте знакомств некой женщине. Об этом сообщает The Associated Press
64-летний Дэвид Слейтер служил в Стратегическом командовании Военно-воздушных сил США на базе "Оффатт" в Небраске. Он имел допуск к совершенно секретной информации и на заседании 10 июля признал себя виновным по одному из пунктов обвинения в обмен на то, что два других будут сняты.
"Я вступил в сговор с целью умышленной передачи информации, касающейся национальной обороны, неуполномоченному лицу", – написал он в записке.
Слейтер ушел в отставку из армии в звании подполковника в 2020 году, после чего работал на гражданской должности в секретном помещении на базе примерно с августа 2021 года по апрель 2022 года. Арестовали его в марте 2024 года.
Суд выяснил, что обвиняемый посещал "совершенно секретные" брифинги о российско-украинской войне. Мужчина признал, что вступил в сговор, чтобы передавать полученные там данные о военных целях и российском военном потенциале женщине с сайта знакомств, которая заявила, что живет в Украине.
"Он знал и имел основания полагать, что такая информация может быть использована во вред США или в пользу иностранного государства", – говорится в соглашении о признании вины.
Женщина регулярно просила Слейтера предоставлять секретные данные и называла его "мой тайный любимый осведомитель", "мой секретный агент. С любовью". А в одном из смс она написала: "Дэйв, надеюсь, завтра НАТО подготовит очень приятный "сюрприз" для Путина! Расскажешь мне?".
Личность женщины не указана в судебных документах, также неизвестно, работала она на Украину или Россию. Также не указана платформа знакомств.
- 24 марта главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно получил доступ к чату в мессенджере Signal, в котором, в частности, чиновники США обсуждали удары по йеменским хуситам. Его добавили из аккаунта советника по вопросам нацбезопасности Уолтца.
- По данным WSJ, Уолтц обсуждал в Signal не только удары по хуситам, но и урегулирование войны России против Украины.
- 27 марта Spiegel сообщил, что в свободном доступе нашли личные данные чиновников нацбезопасности США.
- 21 апреля 2025 года стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в групповом чате в Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.
Комментарии (0)