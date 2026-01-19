У столиці Афганістану прогримів вибух, повідомляють про загиблих і поранених

Кабул (Фото: EPA/SAMIULLAH POPAL)

У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, за попередніми даними, є загиблі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ талібів.

Вибух стався в районі Шахр-е-Нау 19 січня. У цьому районі проживає багато іноземців, і він вважається одним із найбезпечніших районів Кабула.

"Згідно з попередніми даними, кілька людей загинули і дістали поранення", – повідомив прес-секретар МВС Афганістану Абдул Матін Кані.

Прес-секретар поліції Кабула Халід Задран заявив, що вибух був спрямований нібито у бік готелю. Також у цьому районі розташовані великі офісні будівлі, торгові комплекси та посольства. Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибух.