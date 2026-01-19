В Іспанії зіштовхнулися швидкісні поїзди: щонайменше 21 людина загинула – фото

Один зі швидкісних поїздів, що прямував до Мадрида, зійшов з рейок та зіштовхнувся з іншим потягом

Фото: EPA/SALAS

На півдні Іспанії сталася аварія за участю швидкісних поїздів, унаслідок чого щонайменше 21 людина загинула. Про це повідомляє ВВС з посиланням на оператора залізничної мережі Іспанії (Adif).

Інцидент стався поблизу міста Адамус неподалік від Кордови. Швидкісний поїзд, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і переїхав на іншу колію. Потім поїзд, що зійшов з рейок, зіткнувся із зустрічним поїздом, що прямував з Мадрида до Уельви.

Андалузькі служби екстреної допомоги повідомили, що внаслідок зіткнення постраждали щонайменше 73 особи. Відомо про 21 загиблу людину, проте кількість жертв може збільшитись.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте повідомив, що понад 30 осіб перебувають у лікарні з важкими травмами.

За його словами, інцидент виглядав "надзвичайно дивно", оскільки поїзд зійшов з рейок на прямій ділянці колії, яку було відремонтовано у травні 2025-го.

Офіційна причина поки що невідома. Очікується, що розслідування з'ясує, що сталося, щонайменше через місяць.

Приватна залізнична компанія Iryo, яка обслуговувала рейс з Малаги, повідомила, що на борту першого поїзда, який зійшов з рейок, було близько 300 пасажирів, тоді як в іншому поїзді, яким керувала Renfe, було близько 100 пасажирів.

За словами рятувальників, покручені уламки поїзда ускладнили вилучення тіл загиблих.

Усі залізничні сполучення між Мадридом та Андалусією після аварії призупинено.

Фото: EPA /ELEANORINTHESKY