В Испании столкнулись скоростные поезда: по меньшей мере 21 человек погиб – фото

Один из скоростных поездов, направлявшийся в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с другим поездом

На юге Испании произошла авария с участием скоростных поездов, в результате чего по меньшей мере 21 человек погиб. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на оператора железнодорожной сети Испании (Adif).

Инцидент произошел вблизи города Адамус неподалеку от Кордовы. Скоростной поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и переехал на другую колею. Затем сошедший с рельсов поезд столкнулся со встречным поездом, следовавшим из Мадрида в Уэльву.

Андалузские службы экстренной помощи сообщили, что в результате столкновения пострадали по меньшей мере 73 человека. Известно о 21 погибшем человеке, однако количество жертв может увеличиться.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что более 30 человек находятся в больнице с тяжелыми травмами.

По его словам, инцидент выглядел "чрезвычайно странно", поскольку поезд сошел с рельсов на прямом участке пути, который был отремонтирован в мае 2025-го.

Официальная причина пока неизвестна. Ожидается, что расследование выяснит, что произошло, по меньшей мере через месяц.

Частная железнодорожная компания Iryo, обслуживавшая рейс из Малаги, сообщила, что на борту первого поезда, который сошел с рельсов, было около 300 пассажиров, тогда как в другом поезде, которым управляла Renfe, было около 100 пассажиров.

По словам спасателей, искореженные обломки поезда усложнили извлечение тел погибших.

Все железнодорожные сообщения между Мадридом и Андалусией после аварии приостановлены.