В столице Афганистана прогремел взрыв, сообщается о погибших и раненых

Кабул (Фото: EPA/SAMIULLAH POPAL)

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, по предварительным данным, есть погибшие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел талибов.

Взрыв произошел в районе Шахр-э-Нау 19 января. В этом районе проживает много иностранцев, и он считается одним из самых безопасных районов Кабула.

"Согласно предварительным данным, несколько человек погибли и получили ранения", – сообщил пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани.

Пресс-секретарь полиции Кабула Халид Задран заявил, что взрыв был направлен якобы в сторону отеля. Также в этом районе расположены крупные офисные здания, торговые комплексы и посольства. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.