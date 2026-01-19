В воскресенье, 18 января, на севере Китая прогремел взрыв на заводе по производству листового металла. Погибли двое рабочих, еще 84 человека были госпитализированы. Об этом сообщают China Xinhua News и China Daily.

Взрыв произошел около 15:00 (09:00 по киевскому времени) на сталелитейном заводе, эксплуатируемом компанией Baogang United Steel в городе Баотоу во Внутренней Монголии. После него в небо поднялся большой столб дыма. В результате по меньшей мере двое рабочих погибли, восемь пропали без вести, а еще 84 человека доставили в больницу.

В результате взрыва на заводе Baogang United Steel в Баотоу, Внутренняя Монголия, погибли 2 человека и 66 получили ранения, 3 серьезно пострадали и 5 пропали без вести. Взрыв, вызвавший сильное задымление и сотрясения, произошел около 15:00 по местному времени. Спасатели немедленно отреагировали на происшествие, власти..

Поисково-спасательные группы работают на месте взрыва.

Во время пресс-конференции местные власти сообщили об организации комплексного расследования угроз безопасности в радиусе 5 км. Производство на заводе остановили.

Экологи пока не обнаружили никакого влияния на окружающую среду.

Компания, которой принадлежит завод, заявила, что взрыв повредил части предприятия и оборудование. Оценка ущерба продолжается.

Согласно данным Всемирной сталелитейной ассоциации, в 2024 году Baogang United Steel занимала 16-е место среди крупнейших производителей стали в Китае, произведя 15 млн тонн.