В Китае в результате взрыва на химзаводе погибли пятеро, судьба еще шестерых неизвестна

Китайский завод, где произошел взрыв (Фото: LI ZIHENG/EPA)

В результате взрыва на химическом заводе в городе-уезде Гаоми, входящем в префектуру Вэйфан в провинции Шаньдун на востоке Китая, погибли по меньшей мере пять человек. Еще шестеро считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва продолжаются.

Бюро охраны окружающей среды Вейфана направило команду ученых для мониторинга потенциального загрязнения, но эксперты еще не обнародовали свои выводы.

Известно по меньшей мере о пятерых погибших и 19 раненых. Шесть сотрудников завода не выходили на связь и числятся пропавшими без вести.

Как отмечает агентство, в прошлом году химический завод по крайней мере дважды получал замечания от Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана за "риски безопасности", но, согласно сообщениям Бюро, проводил работу по их устранению.

В частности, согласно отчету Бюро, за первые восемь месяцев 2024 года "члены Коммунистической партии выявили более 800 угроз безопасности и все их устранили".

Взрыв на заводе компании Shandong Youdao Chemical, которая производит пестициды, фармацевтические препараты и другие химические продукты, произошел днем 27 мая.

Взрывной волной были выбиты окна во многих домах недалеко от предприятия, улицы были покрыты битым стеклом и электроприборами, вылетевшими из домов жителей.