В Китае в результате взрыва на химзаводе погибли пятеро, судьба еще шестерых неизвестна
В результате взрыва на химическом заводе в городе-уезде Гаоми, входящем в префектуру Вэйфан в провинции Шаньдун на востоке Китая, погибли по меньшей мере пять человек. Еще шестеро считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press.
Поисково-спасательные работы на месте взрыва продолжаются.
Бюро охраны окружающей среды Вейфана направило команду ученых для мониторинга потенциального загрязнения, но эксперты еще не обнародовали свои выводы.
Известно по меньшей мере о пятерых погибших и 19 раненых. Шесть сотрудников завода не выходили на связь и числятся пропавшими без вести.
Как отмечает агентство, в прошлом году химический завод по крайней мере дважды получал замечания от Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана за "риски безопасности", но, согласно сообщениям Бюро, проводил работу по их устранению.
В частности, согласно отчету Бюро, за первые восемь месяцев 2024 года "члены Коммунистической партии выявили более 800 угроз безопасности и все их устранили".
Взрыв на заводе компании Shandong Youdao Chemical, которая производит пестициды, фармацевтические препараты и другие химические продукты, произошел днем 27 мая.
Взрывной волной были выбиты окна во многих домах недалеко от предприятия, улицы были покрыты битым стеклом и электроприборами, вылетевшими из домов жителей.
- 26 апреля в иранском порту Шахид Раджаи произошел взрыв. На месте взрыва вспыхнул значительный пожар. Сильная взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.
- По предварительным данным, взорвались химические вещества, хранившиеся в контейнере. Раньше порт получал выговоры за небрежное обращение с опасными веществами.
- Жертвами взрыва стали не менее 46 человек, количество пострадавших в результате инцидента превысило 1200.