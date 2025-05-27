На востоке Китая произошел мощный взрыв на химическом заводе

В домах вокруг предприятия взрывной волной выбило окна

Взрыв на химическом заводе в Китае (Фото: Weibo)

На химическом заводе в городе Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены многие дома вокруг. Информации о причинах взрыва и потерпевших нет. Об этом сообщают CNN и South China Morning Post.

По данным медиа, взрыв произошел на объекте, принадлежащем компании Shandong Youdao Chemical незадолго до полудня по местному времени (07:00 по Киеву).

После взрыва над предприятием вспыхнул огромный огненный шар, а в воздух поднялись клубы серого и оранжевого дыма высотой больше сотни метров.

Взрывной волной были выбиты окна во многих домах неподалеку от предприятия, улицы были покрыты разбитыми стеклами и электроприборами, вылетевшими из домов жителей.

Местные власти начали спасательную операцию с привлечением 55 единиц техники и 232 человека личного состава.

Информации о причинах взрыва и потерпевших нет.

Компания Shandong Youdao Chemical, основанная в 2019 году, производит пестициды, фармацевтические препараты и другие сопутствующие химические продукты. В частности, компания является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса.

На Shandong Youdao Chemical работает более 300 человек.