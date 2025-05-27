На востоке Китая произошел мощный взрыв на химическом заводе
На химическом заводе в городе Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены многие дома вокруг. Информации о причинах взрыва и потерпевших нет. Об этом сообщают CNN и South China Morning Post.
По данным медиа, взрыв произошел на объекте, принадлежащем компании Shandong Youdao Chemical незадолго до полудня по местному времени (07:00 по Киеву).
После взрыва над предприятием вспыхнул огромный огненный шар, а в воздух поднялись клубы серого и оранжевого дыма высотой больше сотни метров.
Взрывной волной были выбиты окна во многих домах неподалеку от предприятия, улицы были покрыты разбитыми стеклами и электроприборами, вылетевшими из домов жителей.
Местные власти начали спасательную операцию с привлечением 55 единиц техники и 232 человека личного состава.
Информации о причинах взрыва и потерпевших нет.
Компания Shandong Youdao Chemical, основанная в 2019 году, производит пестициды, фармацевтические препараты и другие сопутствующие химические продукты. В частности, компания является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса.
На Shandong Youdao Chemical работает более 300 человек.
- 26 апреля в иранском порту Шахид Раджаи произошел взрыв. На месте взрыва вспыхнул значительный пожар. Сильная взрывная волна разбила окна в радиусе нескольких километров.
- По предварительным данным, взорвались химические вещества, хранившиеся в контейнере. Раньше порт получал выговоры за небрежное обращение с опасными веществами.
- Жертвами взрыва стали не менее 46 человек, количество пострадавших в результате инцидента превысило 1200.