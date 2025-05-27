На сході Китаю стався потужний вибух на хімічному заводі

Вибух на хімічному заводі в Китаї (Фото: Weibo)

На хімічному заводі у місті Гаомі в провінції Шаньдун на сході Китаю стався потужний вибух, унаслідок якого було пошкоджено багато будинків навколо. Інформації про причини вибуху та потерпілих немає. Про це повідомляють CNN та South China Morning Post.

За даними медіа, вибух стався на об'єкті, що належить компанії Shandong Youdao Chemical, незадовго до полудня за місцевим часом (07:00 за Києвом).

Після вибуху над підприємством спалахнула величезна вогняна куля, а в повітря здійнялися клуби сірого та помаранчевого диму заввишки сотню метрів.

Вибуховою хвилею було вибито вікна в багатьох будинках неподалік підприємства, вулиці були вкриті розбитим склом та електроприладами, які вилетіли з будинків мешканців.

Місцева влада розпочала рятувальну операцію із залученням 55 одиниць техніки та 232 осіб особового складу.

Інформації про причини вибуху та потерпілих немає.

Зазначається, що компанія Shandong Youdao Chemical, що заснована у 2019 році, виробляє пестициди, фармацевтичні препарати та інші супутні хімічні продукти. Зокрема, компанія є найбільшим у світі виробником пестициду хлорпірифосу.

На Shandong Youdao Chemical працює понад 300 людей.