У Китаї внаслідок вибуху на хімзаводі загинули п'ятеро людей, доля ще шістьох невідома

Китайський завод, де стався вибух (Фото: LI ZIHENG/EPA)

Внаслідок вибуху на хімічному заводі у місті-повіті Гаомі, що входить до префектури Вейфан у провінції Шаньдун на сході Китаю, загинуло щонайменше п'ятеро людей. Ще шість людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Associated Press.

Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху тривають.

Бюро охорони довкілля Вейфана направило команду науковців для моніторингу потенційного забруднення, але експерти ще не оприлюднили своїх висновків.

Відомо про щонайменше п'ятьох загиблих та 19 поранених. Шестеро співробітників заводу не виходили на зв'язок і вважаються зниклими безвісти.

Як зазначає агенція, минулого року хімічний завод щонайменше двічі отримував зауваження від Бюро з надзвичайних ситуацій Вейфана за "ризики безпеки", але, згідно з повідомленнями Бюро, проводив роботу з їх усунення.

Зокрема, згідно зі звітом Бюро, за перші вісім місяців 2024 року "члени Комуністичної партії виявили понад 800 загроз безпеці та всі їх усунули".

Вибух на заводі компанії Shandong Youdao Chemical, яка виготовляє пестициди, фармацевтичні препарати та інші хімічні продукти, стався вдень 27 травня.

Вибуховою хвилею були вибиті вікна в багатьох будинках неподалік підприємства, вулиці були вкриті битим склом і електроприладами, що вилетіли з будинків мешканців.