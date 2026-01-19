У Китаї стався вибух на сталеливарному заводі. Двоє загиблих і десятки поранених – фото, відео
У неділю, 18 січня, на півночі Китаю прогримів вибух на заводі з виробництва листового металу. Загинули двоє робітників, ще 84 людини були ушпиталені. Про це повідомляють China Xinhua News та China Daily.
Вибух стався близько 15:00 (09:00 за київським часом) на сталеливарному заводі, що експлуатується компанією Baogang United Steel у місті Баотоу у Внутрішній Монголії. Після нього у небо здійнявся великий стовп диму. В результаті щонайменше двоє робітників загинули, вісім зникли безвісти, а ще 84 людей доставили до лікарні.
A factory explosion at Baogang United Steel in Baotou, Inner Mongolia, killed 2 people and injured 66, with 3 seriously hurt and 5 missing. The blast, which caused heavy smoke and tremors, occurred around 3 p.m. local time. Rescue teams responded immediately, and authorities are… pic.twitter.com/2MPjOnrHBJ— Shaan (@ShaanUnfiltered) January 18, 2026
Пошуково-рятувальні групи працюють на місці вибуху.
Під час пресконференції місцева влада повідомила про організацію комплексного розслідування загроз безпеці в радіусі 5 км. Виробництво на заводі зупинили.
Екологи поки не виявили жодного впливу на навколишнє середовище.
Компанія, якій належить завод, заявила, що вибух пошкодив частини підприємства та обладнання. Оцінка збитків триває.
Згідно з даними Всесвітньої сталеливарної асоціації, у 2024 році Baogang United Steel посідала 16-те місце серед найбільших виробників сталі в Китаї, виробивши 15 млн тонн.
- 27 травня 2025-го на сході Китаю на хімічному заводі у місті Гаомі в провінції Шаньдун стався потужний вибух, унаслідок якого було пошкоджено багато будинків навколо.
- Згодом стало відомо про загибель на заводі щонайменше п'яти людей, ще 19 – отримали поранення.
