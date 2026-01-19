У неділю, 18 січня, на півночі Китаю прогримів вибух на заводі з виробництва листового металу. Загинули двоє робітників, ще 84 людини були ушпиталені. Про це повідомляють China Xinhua News та China Daily.

Вибух стався близько 15:00 (09:00 за київським часом) на сталеливарному заводі, що експлуатується компанією Baogang United Steel у місті Баотоу у Внутрішній Монголії. Після нього у небо здійнявся великий стовп диму. В результаті щонайменше двоє робітників загинули, вісім зникли безвісти, а ще 84 людей доставили до лікарні.

Пошуково-рятувальні групи працюють на місці вибуху.

Під час пресконференції місцева влада повідомила про організацію комплексного розслідування загроз безпеці в радіусі 5 км. Виробництво на заводі зупинили.

Екологи поки не виявили жодного впливу на навколишнє середовище.

Компанія, якій належить завод, заявила, що вибух пошкодив частини підприємства та обладнання. Оцінка збитків триває.

Згідно з даними Всесвітньої сталеливарної асоціації, у 2024 році Baogang United Steel посідала 16-те місце серед найбільших виробників сталі в Китаї, виробивши 15 млн тонн.