У Сирії вбито бригадного генерала КВІР. Іран звинувачує Ізраїль

Разі Мусаві (Фото - Tasnim)

25 грудня в Сирії було вбито бригадного генерала іранського Корпусу вартових ісламської революції Разі Мусаві, повідомили медіа Ірану.

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За даними Reuters, в екстреному повідомленні, яке перервало програму телетрансляцій державних медіа Ірану, йшлося, що Мусаві був убитий під час авіаудару по передмістю Дамаска Сайєда Зейнаб. Офіційна влада Ірану звинуватила у його вбивстві Ізраїль.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян написав у X (Twitter), що "на Тель-Авів чекає важкий зворотний відлік". Президент Ірану Раїсі також випустив заяву, в якій загрожує Ізраїлю помстою.

Представник сил оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі відмовився давати коментарі про смерть Мусаві.

Мусаві відповідав за координацію військової співпраці між Іраном та Сирією. За даними спецслужб Ізраїлю, він займався постачанням зброї проіранським терористичним угрупованням, включно з ліванською Хезболлою.

3 січня 2020 року США завдали авіаудару в Багдаді, вбивши командувача силами спецпризначення КВІР Касема Сулеймані. Тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що Іран планував напади на чотири посольства США.

29 червня 2022 року в Ірані за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю було заарештовано бригадного генерала КВІР Алі Насірі.

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