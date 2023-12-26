В Сирии убит бригадный генерал КСИР. Иран обвиняет Израиль

Рази Мусави (Фото - Tasnim)

25 декабря в Сирии был убит бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Рази Мусави, сообщили медиа Ирана.

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По данным Reuters, в экстренном сообщении, которое прервало программы телетрансляций государственных медиа Ирана, говорилось, что Мусави был убит при авиаударе по пригороду Дамаска Сайеда Зейнаб. Официальные власти Ирана обвинили в его убийстве Израиль.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян написал в X (Twitter), что "Тель-Авиву предстоит трудный обратный отсчет". Президент Ирана Раиси также выпустил заявление, в котором угрожает Израилю местью.

Представитель Сил обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари отказался давать комментарии о смерти Мусави.

Мусави отвечал за координацию военного сотрудничества между Ираном и Сирией. По данным спецслужб Израиля, он занимался поставками оружия проиранским террористическим группировкам, включая ливанскую Хезболлу.

3 января 2020 года США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани. Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что Иран планировал нападения на четыре посольства США.

29 июня 2022 года в Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля был арестован бригадный генерал КСИР Али Насири.

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