Трамп: Генерал Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США

До того как генерал Касем Сулеймани был убит, Иран планировал нападения на четыре посольства США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает BBC.
Когда его спросили, какая угроза вынудила США прибегнуть к авиаудару, он сказал Fox News: "Я могу сказать, что, вероятно, это были четыре посольства". Тоже самое президент США говорил, выступая в штате Огайо.
Слова Трампа подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео.
"У нас была конкретная информация о неминуемой угрозе, в том числе о нападениях на посольства США", - сказал Помпео, когда объявлял о новых санкциях против Ирана.
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