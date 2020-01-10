Трамп: Генерал Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США

Дональд Трамп (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)

До того как генерал Касем Сулеймани был убит, Иран планировал нападения на четыре посольства США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает BBC.

Когда его спросили, какая угроза вынудила США прибегнуть к авиаудару, он сказал Fox News: "Я могу сказать, что, вероятно, это были четыре посольства". Тоже самое президент США говорил, выступая в штате Огайо.

Слова Трампа подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео.

"У нас была конкретная информация о неминуемой угрозе, в том числе о нападениях на посольства США", - сказал Помпео, когда объявлял о новых санкциях против Ирана.

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3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани.

В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке.

КСИР уверяет , что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные опровергает и говорит, что никаких потерь не было.

МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.

Президент США Трамп пообещал новые жесткие санкции против Ирана.

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