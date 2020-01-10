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В ночь убийства Сулеймани у США была еще одна цель - WP

В ночь убийства Сулеймани у США была еще одна цель - WP - Фото
Военные США в Ираке (Фото: EPA)
10.01.2020, 21:15

Военные США пытались убить представителя Ирана в Йемене, но не смогли

В ночь убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани американские военные проводили еще одну секретную операцию против высокопоставленного иранского командира в Йемене. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников США.

Целью должен был стать Абдул Реза Шалай, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене, финансист и один из ключевых руководителей специальных сил Кудс, которые возглавлял Сулеймани. Однако в результате операции он не был убит.

В случае успеха операции, о смерти Шалая сообщили бы той же ночью, что и об убийстве Сулеймани, рассказал высокопоставленный источник WP. Почему именно он избежал смерти, неизвестно.

Шалай родился около 1957 года, его связывают с атаками на военных США в Ираке, а также с организацией попытки убийства посла Саудовской Аравии в США. В Йемене Иран поддерживает и тренирует хуситов, которые воюют с коалицией, сформированной Саудовской Аравией - региональным соперником Ирана.

  • 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани.
  • В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке.
  • КСИР уверяет, что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные опровергает и говорит, что никаких потерь не было. 
  • МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.
  • Президент США Трамп пообещал новые жесткие санкции против Ирана.

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Иран йемен Касем Сулеймани Абдул Реза Шалай
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