У Великій Британії з військової бази стався витік радіоактивної води у море – The Guardian

Забруднення води відбулося через зношені труби водопроводу, які ведуть зі сховища ядерної зброї

Ілюстративне фото: Wikipedia

У Великій Британії стався витік забрудненої радіоактивними матеріалами води у море з воєнної бази на озері Лох-Лонг, де зберігаються ядерні боєголовки для чотирьох підводних човнів Королівського флоту. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на висновки Шотландського агентства з охорони навколишнього середовища.

Згідно із документами, через "недоліки технічного обслуговування" стався викид "непотрібних радіоактивних відходів" у вигляді низьких рівнів тритію, який використовується в ядерних боєголовках.

Регулятор вважає, що радіоактивний матеріал потрапив у озеро Лох-Лонг поблизу Глазго на заході Шотландії, а звідти у море, оскільки Королівський флот не зміг належним чином підтримувати мережу з 1500 водопроводів на базі.

За останні роки на базі відбулася серія аварій на трубах, що супроводжувалися витоком забрудненої води.

Речник Міністерства оборони Великої Британії заявив виданню, що відомство надає "найвищого значення обов’язкам щодо безпечного та надійного поводження з радіоактивними речовинами" та запевнив, що "на жодному етапі не було жодних небезпечних викидів радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище".