В Великобритании с военной базы произошла утечка радиоактивной воды в море – The Guardian

Иллюстративное фото: Википедия

В Великобритании произошла утечка радиоактивно загрязненной воды в море с военной базы на озере Лох-Лонг, где хранились ядерные боеголовки для четырех подводных лодок Королевского флота. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выводы Шотландского агентства по охране окружающей среды.

Согласно документам, из-за "недостатков технического обслуживания" произошла утечка "ненужных радиоактивных отходов" в виде низких уровней трития, который используется в ядерных боеголовках.

Регулятор считает, что радиоактивные материалы попали в озеро Лох-Лонг недалеко от Глазго на западе Шотландии, а оттуда в море, так как Королевский флот не смог надлежащим образом поддерживать сеть из 1500 водопроводов на базе.

В последние годы на базе произошло несколько аварий на трубопроводах, сопровождавшихся утечкой загрязненной воды.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил изданию, что ведомство придает "самое большое значение обязанностям по безопасному и надежному обращению с радиоактивными веществами" и заверил, что "ни на одном этапе не было никаких опасных выбросов радиоактивных материалов в окружающую среду".