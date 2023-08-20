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В Албанії італійці поїли та втекли з ресторану. Мелоні – послу: Заплати за цих "ідіотів"

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 11:33
В Албанії італійці поїли та втекли з ресторану. Мелоні – послу: Заплати за цих
Італійські туристи втекають з ресторану (Скриншот з відео)

В Албанії четверо італійських туристів втекли з ресторану, не заплативши за вечерю. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наказала послу країни "піти й сплатити за цих ідіотів". Про це повідомляє BBC.

За словами власника закладу, туристи подякували за смачну вечерю, проте "вирішили просто втекти".

    Мелоні дізналася про цю історію, перебуваючи у цей час в Албанії. Вона доручила, щоб італійське посольство відшкодувало закладу суму за вечерю – 80 євро.

    Прем'єрка сказала послу Італії "піти й заплатити за цих ідіотів". Посольство Італії в Албанії підтвердило у заяві, що сплатило закладу 80 євро від імені своїх громадян.

    "Італійці поважають правила і виплачують свої борги, і ми сподіваємося, що подібні епізоди більше не повторяться", – йдеться у повідомленні дипмісії.

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    Мілана Головань
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    італіятуристиДжорджа МелоніАлбанія
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