В Албании итальянцы поели, сбежав из ресторана. Мэлони – послу: Заплати за этих "идиотов"
В Албании четверо итальянских туристов скрылись из ресторана, не заплатив за ужин. Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони приказала послу страны "уйти и оплатить этих идиотов". Об этом сообщает BBC.
По словам владельца заведения, туристы поблагодарили за вкусный ужин, однако "решили просто убежать".
Мэлони узнала об этой истории, находясь в это время в Албании. Она поручила, чтобы итальянское посольство возместило заведению сумму за ужин – 80 евро.
Премьер сказала послу Италии "пойти и заплатить за этих идиотов". Посольство Италии в Албании подтвердило в заявлении, что заплатило заведению 80 евро от имени своих граждан.
"Итальянцы уважают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся", – говорится в сообщении дипмиссии.
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