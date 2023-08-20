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В Албании итальянцы поели, сбежав из ресторана. Мэлони – послу: Заплати за этих "идиотов"

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 11:33
В Албании итальянцы поели, сбежав из ресторана. Мэлони – послу: Заплати за этих
Итальянские туристы сбегают из ресторана (Скриншот с видео)

В Албании четверо итальянских туристов скрылись из ресторана, не заплатив за ужин. Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони приказала послу страны "уйти и оплатить этих идиотов". Об этом сообщает BBC.

По словам владельца заведения, туристы поблагодарили за вкусный ужин, однако "решили просто убежать".

Мэлони узнала об этой истории, находясь в это время в Албании. Она поручила, чтобы итальянское посольство возместило заведению сумму за ужин – 80 евро.

Премьер сказала послу Италии "пойти и заплатить за этих идиотов". Посольство Италии в Албании подтвердило в заявлении, что заплатило заведению 80 евро от имени своих граждан.

"Итальянцы уважают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся", – говорится в сообщении дипмиссии.

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Милана Головань
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италиятуристыДжорджа МелониАлбания
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