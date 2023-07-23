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Мелони: Россияне уничтожают европейскую цивилизацию, поможем восстановить собор в Одессе

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 15:02
Мелони: Россияне уничтожают европейскую цивилизацию, поможем восстановить собор в Одессе - Фото
Джорджа Мелони (Фото: EPA)

Во время ночной атаки по Одессе страна-террорист РФ нанесла ущерб Спасо-Преображенскому собору в центре города. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что государство поможет Украине в реставрации храма и "других сокровищ культурного наследия". Слова премьера передает посольство Италии в Украине.

"Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы нуждающихся в ней людей. Они уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы. Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит", – говорится в сообщении.

Мелони отметила, что Италия имеет "уникальный в мире" опыт в реставрационной сфере.

Государство готово присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора и других памятников в Украине.

  • В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
  • В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
  • Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

Читайте также: Атака по Одессе. Данилов: Россия хочет изолировать Украину от Черного моря, мы отреагируем

Артём Джерипа
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войнаОдессареставрацияДжорджа Мелони
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