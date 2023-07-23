Мелоні: Росіяни нищать європейську цивілізацію, Італія допоможе відновити собор в Одесі

Під час нічної атаки по Одесі країна-терорист РФ завдала руйнувань Спасо-Преображенському собору у центрі міста. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що держава допоможе Україні у реставрації храму та "інших скарбів культурної спадщини". Слова прем'єрки передає посольство Італії в Україні.

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"Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують. Вони нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи. Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе", – йдеться у повідомленні.

Мелоні зазначила, що Італія має "унікальний у світі" досвід у реставраційній сфері.

Держава готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору та інших пам'яток в Україні.

Уночі проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки є жертви серед місцевих мешканців та руйнування.

Зокрема, руйнувань зазнав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.

Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 з 19 ракет загарбників. Раніше речник Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки у Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

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