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Мелоні: Росіяни нищать європейську цивілізацію, Італія допоможе відновити собор в Одесі

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23.07.2023, 15:02
Мелоні: Росіяни нищать європейську цивілізацію, Італія допоможе відновити собор в Одесі - Фото
Джорджа Мелоні (Фото: EPA)

Під час нічної атаки по Одесі країна-терорист РФ завдала руйнувань Спасо-Преображенському собору у центрі міста. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що держава допоможе Україні у реставрації храму та "інших скарбів культурної спадщини". Слова прем'єрки передає посольство Італії в Україні.

"Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують. Вони нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи. Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе", – йдеться у повідомленні.

Мелоні зазначила, що Італія має "унікальний у світі" досвід у реставраційній сфері. 

Держава готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору та інших пам'яток в Україні.

Читайте також: Атака по Одесі. Данілов: Росія хоче ізолювати Україну від Чорного моря, ми відреагуємо

Артем Джеріпа
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війнаодесареставраціяДжорджа Мелоні
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