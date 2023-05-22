У Бєлгородській області РФ ввели режим контртерористичної операції, зупиняють підприємства

Губернатор Бєлгородської області РФ, яку атакували сьогодні Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії", повідомив у Telegram, що в області запроваджено правовий режим контртерористичної операції, "який встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження".

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"Починаючи від перевірки у фізичних осіб документів, що засвідчують їхню особу, та закінчуючи зупиненням діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини", – написав губернатор Гладков.

Він повідомив, що російські силовики "вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника" о 14:20. На цей час жодне російське ЗМІ не повідомило про успіхи цих заходів.

Сьогодні вранці Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову зайшли у Бєлгородську область, де "звільнили" вже як мінімум один населений пункт. Губернатор області заявив, що на територію РФ зайшла нібито розвідувально-диверсійна група ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони LIGA.net пояснили, що як громадяни РФ члени цих легальних в Україні формувань діють на території Росії автономно.

пояснили, що як громадяни РФ члени цих легальних в Україні формувань діють на території Росії автономно. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна "не має безпосереднього стосунку" до подій у Бєлгородській області РФ, але "з цікавістю спостерігає".

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