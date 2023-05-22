RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Бєлгородській області РФ ввели режим контртерористичної операції, зупиняють підприємства

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 18:55
У Бєлгородській області РФ ввели режим контртерористичної операції, зупиняють підприємства - Фото
Росія - в'язниця народів (Фото - EPA)

Губернатор Бєлгородської області РФ, яку атакували сьогодні Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії", повідомив у Telegram, що в області запроваджено правовий режим контртерористичної операції, "який встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження".

"Починаючи від перевірки у фізичних осіб документів, що засвідчують їхню особу, та закінчуючи зупиненням діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини", – написав губернатор Гладков.

Він повідомив, що російські силовики "вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника" о 14:20. На цей час жодне російське ЗМІ не повідомило про успіхи цих заходів.

  • Сьогодні вранці Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову зайшли у Бєлгородську область, де "звільнили" вже як мінімум один населений пункт. Губернатор області заявив, що на територію РФ зайшла нібито розвідувально-диверсійна група ЗСУ.
  • У Головному управлінні розвідки Міноборони LIGA.net пояснили, що як громадяни РФ члени цих легальних в Україні формувань діють на території Росії автономно.
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна "не має безпосереднього стосунку" до подій у Бєлгородській області РФ, але "з цікавістю спостерігає". 

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
бєлгородрдк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 