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В Белгородской области РФ ввели контртеррористическую операцию, останавливают предприятия

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 18:55
В Белгородской области РФ ввели контртеррористическую операцию, останавливают предприятия - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

Губернатор Белгородской области РФ, которую атаковали сегодня Русский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России", сообщил в Telegram, что в области введен правовой режим контртеррористической операции, "устанавливающий специальные меры и временные ограничения".

"Начиная с проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая остановкой деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества", – написал губернатор Гладков.

Он сообщил, что российские силовики "принимают необходимые меры по ликвидации противника" в 14:20. К этому времени ни одно российское СМИ не сообщило об успехах этих мер.

  • Сегодня утром Русский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они снова зашли в Белгородскую область, где "освободили" уже как минимум один населенный пункт. Губернатор области заявил, что на территорию РФ зашла якобы разведывательно-диверсионная группа ВСУ.
  • В Главном управлении разведки Минобороны LIGA.net объяснили, что как граждане РФ члены этих легальных в Украине формирований действуют на территории России автономно.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "не имеет непосредственного отношения" к событиям в Белгородской области РФ, но "с интересом наблюдает".
Вадим Ребрина
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Белгородрдк
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